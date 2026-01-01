Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black stripes, featuring a yellow connector and metal fitting.

    Ống áp lực cao, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.110-011.0

    Ống áp lực cao với kết nối cuộn ống AVS và kết nối vít tay EASY!Lock.
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