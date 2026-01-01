Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on a white background.

    Ống áp lực cao, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-044.0

    Giá trị ấn tượng và thiết bị cơ bản: ống áp lực cao, (ID 10), dài 25 m, cho áp suất lên đến 220 bar.
    Yêu cầu báo giá