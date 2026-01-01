Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black connectors, placed on a white background.

    Ống áp lực cao, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.390-293.0

    Mở rộng phạm vi hoạt động với máy phun rửa áp lực cao. Kết nối ở hai đầu M22 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá