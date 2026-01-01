Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on a white background.

    Ống áp lực cao, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-045.0

    Ống áp lực cao 40 m với hệ thống EASY!Lock để kết nối vít tay tiết kiệm thời gian (ở cả hai đầu). (ID) 10, áp suất làm việc lên tới 220 bar.
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