Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, placed on a white background.

    Ống áp lực cao, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.391-510.0

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