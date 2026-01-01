Ống áp lực cao, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.110-060.0

Với kết nối vít tay EASY!Lock, dài 40 m cho bán kính làm việc rộng: ống áp lực cao (ID 12) với kết nối vít tay EASY!Lock ở cả hai đầu. Thích hợp cho áp suất làm việc lên đến 250 bar.