Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, placed on a white background.

    Ống áp lực cao, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-060.0

    Với kết nối vít tay EASY!Lock, dài 40 m cho bán kính làm việc rộng: ống áp lực cao (ID 12) với kết nối vít tay EASY!Lock ở cả hai đầu. Thích hợp cho áp suất làm việc lên đến 250 bar.
    Yêu cầu báo giá