Ống áp lực cao, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.110-060.0Với kết nối vít tay EASY!Lock, dài 40 m cho bán kính làm việc rộng: ống áp lực cao (ID 12) với kết nối vít tay EASY!Lock ở cả hai đầu. Thích hợp cho áp suất làm việc lên đến 250 bar.
ID ( )
12
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
210
Chiều dài (m)
40
Ren kết nối
2 x EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
14.3
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com