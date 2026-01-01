Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.391-351.0

Với kết nối AVS trên súng phun áp lực (có thể xoay) được cấp bằng sáng chế và kết nối vít tay, M 22 x 1.5 với bảo vệ xoắn. Gia cố cốt thép gấp đôi.