Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow markings, featuring metal connectors at both ends.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.391-351.0

    Với kết nối AVS trên súng phun áp lực (có thể xoay) được cấp bằng sáng chế và kết nối vít tay, M 22 x 1.5 với bảo vệ xoắn. Gia cố cốt thép gấp đôi.
    Yêu cầu báo giá