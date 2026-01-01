Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.110-038.0Ống áp lực cao bền bỉ, dài 10 m (ID 8) với cốt thép gấp đôi và kết nối vít tay EASY!Lock ở hai đầu và ANTI!Twist. Phù hợp cho áp suất đến 400 bar.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
2 x EASY!Lock
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
400
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.8
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com