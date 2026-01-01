Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with grey and yellow connectors on a white background.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-038.0

    Ống áp lực cao bền bỉ, dài 10 m (ID 8) với cốt thép gấp đôi và kết nối vít tay EASY!Lock ở hai đầu và ANTI!Twist. Phù hợp cho áp suất đến 400 bar.
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