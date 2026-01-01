Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

Ống áp lực cao 10 m Longlife 400 (DN 8) có khớp nối xoay, dây thép cường độ cao hai lớp được gia cố. Kết nối ở cả hai đầu. M 22 x 1.5, có bảo vệ xoắn. Dữ liệu khác: DN 8/155°C / 400 bar.