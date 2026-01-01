Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with black and yellow markings, featuring connectors at both ends.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.391-354.0

    Để mở rộng bán kính hoạt động với máy phun rửa áp lực. Kết nối ở cả hai đầu M22 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá