Ống áp lực cao bền bỉ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.110-069.0

Ống áp lực cao (ID 8) có cốt thép gấp đôi, dài 1.5 m, phù hợp với áp suất lên đến 400 bar. Đầu nối: M 22 × 1.5, nhanh chóng và tiện lợi kết nối vít tay EASY!Lock.