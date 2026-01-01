Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure hose with yellow stripe, metal connectors at both ends, coiled on a white background.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.110-069.0

    Ống áp lực cao (ID 8) có cốt thép gấp đôi, dài 1.5 m, phù hợp với áp suất lên đến 400 bar. Đầu nối: M 22 × 1.5, nhanh chóng và tiện lợi kết nối vít tay EASY!Lock.
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