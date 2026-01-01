Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose with grey connectors and yellow branding, coiled on a white background.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-024.0

    Ống áp lực cao ngắn 1.5 m (ID 8). Với kết nối vít tay tiện lợi EASY!Lock ở cả hai đầu cho kết nối mạnh mẽ và nhanh chóng. Bền bỉ, cho áp suất lên đến 400 bar.
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