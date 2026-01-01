Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-029.0

    Cốt thép gấp đôi đảm bảo tuổi thọ dài của ống áp lực cao 15 m (ID 8), được sử dụng cho áp lực lên đến 400 bar.
    Yêu cầu báo giá