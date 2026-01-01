Ống áp lực cao bền bỉ, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.389-709.0Với khớp xoay, 2 x M22 x 1.5
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
2 x M22 x 1,5
Chiều dài (m)
15
Áp lực tối đa (bar)
400
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.25
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com