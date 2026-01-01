Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose with black connectors and yellow branding, coiled on a white background.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.390-178.0

    Ống áp lực cao 1,5 m (DN 8, M 22 x 1.5) có bảo vệ xoắn và đầu nối ở hai đầu. Để kết nối với các cuộn ống với đầu nối thích hợp (M 22 x 1.5).
    Yêu cầu báo giá