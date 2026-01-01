Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and black branding, featuring a metal connector at the end.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.110-028.0

    Ống áp lực cao 20 m (ID 8), cho áp suất lên tới 400 bar. Với kết nối AVS và gia cố thép gấp đôi. Kết nối vít tay EASY!Lock ở đầu kia của ống.
    Yêu cầu báo giá