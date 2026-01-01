Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow markings, featuring connectors at both ends.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.390-208.0

    Ống áp lực cao 20 m Longlife 400 (DN 8) với đầu nối súng phun áp lực AVS được cấp bằng sáng chế, và khớp nối thủ công. Gia cố dây thép cường độ cao hai lớp.
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