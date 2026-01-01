Ống áp lực cao bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

Ống áp lực cao 20 m Longlife 400 (DN 8) với đầu nối súng phun áp lực AVS (có thể xoay) được cấp bằng sáng chế, và khớp nối thủ công. M 22 x 1.5 với bảo vệ xoắn. Gia cố dây thép cường độ cao hai lớp. Dữ liệu khác: DN 8/155°C / 400 bar.