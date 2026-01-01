Ống áp lực cao bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.390-208.0Ống áp lực cao 20 m Longlife 400 (DN 8) với đầu nối súng phun áp lực AVS được cấp bằng sáng chế, và khớp nối thủ công. Gia cố dây thép cường độ cao hai lớp.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối
Chiều dài (m)
20
Áp lực tối đa (bar)
400
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
6.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com