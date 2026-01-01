Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-023.0

    Ống áp lực cao bền bỉ với cốt thép gấp đôi, ANTI!Twist và kết nối vít tay EASY!Lock ở hai đầu. ID 8, dài 30 m, cho áp suất lên tới 400 bar.
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