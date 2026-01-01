Ống áp lực cao bền bỉ, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.110-076.0Ống áp lực cao có chèn thép 2 ngăn, kết nối cuộn ống AVS, cũng như kết nối vít bằng tay EASY! Lock.
ID ( )
8
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
400
Chiều dài (m)
40
Ren kết nối
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
12.4
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com