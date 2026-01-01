Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao bền bỉ, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose, coiled in black and yellow, with connectors, displayed on a plain white background.

    Ống áp lực cao bền bỉ, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.110-076.0

    Ống áp lực cao có chèn thép 2 ngăn, kết nối cuộn ống AVS, cũng như kết nối vít bằng tay EASY! Lock.
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