Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

Ống áp lực cao 10 m (DN 6) với đầu nối súng áp lực AVS (xoay) được cấp bằng sáng chế. Lớp ngoài không thay đổi màu để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Kết nối ở hai đầu M 22 x 1.5, với bảo vệ xoắn. NW 6/155°C/250 bar.