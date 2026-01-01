Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.110-051.0Ống áp lực cao (ID 6), dài 10 m, có vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài. Được chấp thuận sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Với kết nối vít tay nhanh chóng và mạnh mẽ EASY!Lock ở cả hai đầu.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
2 x EASY!Lock
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
250
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.55
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com