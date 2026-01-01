Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and grey connectors.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-051.0

    Ống áp lực cao (ID 6), dài 10 m, có vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài. Được chấp thuận sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Với kết nối vít tay nhanh chóng và mạnh mẽ EASY!Lock ở cả hai đầu.
    Yêu cầu báo giá