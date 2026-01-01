Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow connectors on a white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.389-479.0

    Ống áp suất cao 10 m (DN 8) với đầu nối súng áp lực AVS (xoay) được cấp bằng sáng chế. Lớp ngoài không thay đổi màu để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. M 22 x 1.5 với khớp nối chống xoắn.
    Yêu cầu báo giá