Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.389-479.0Ống áp suất cao 10 m (DN 8) với đầu nối súng áp lực AVS (xoay) được cấp bằng sáng chế. Lớp ngoài không thay đổi màu để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. M 22 x 1.5 với khớp nối chống xoắn.
ID ( )
8
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
250
Chiều dài (m)
10
Ren kết nối
2 x M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.315
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com