Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with metal connectors on both ends, placed on a plain white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.391-885.0

    Ống áp lực cao có tuổi thọ cao để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Vật liệu chống chảy, không màu. Với kết nối AVS được cấp bằng sáng chế (gắn trục).
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