Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled blue high-pressure hose with black connectors on each end, isolated on a white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.391-864.0

    Ống áp lực cao có tuổi thọ cao để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. Vật liệu chống chảy, không màu. Với khớp nối xoay, 2 x M22 x 1,5
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