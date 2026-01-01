Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose, coiled, with quick-connect fittings on a white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.110-074.0

    Ống áp lực dài 15 m (ID 6), cho ngành thực phẩm, với kết nối cuộn ống AVS, kết nối vít tay EASY! Lock và lớp bọc bên ngoài màu xám, không để dấu.
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