Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
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Mã đơn hàng: 6.110-074.0Ống áp lực dài 15 m (ID 6), cho ngành thực phẩm, với kết nối cuộn ống AVS, kết nối vít tay EASY! Lock và lớp bọc bên ngoài màu xám, không để dấu.
ID ( )
6
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
250
Chiều dài (m)
15
Ren kết nối
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.7
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com