Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.110-063.0Ống áp lực cao 15 m (ID 6), dùng cho ngành thực phẩm, với kết nối AVS, kết nối vít tay EASY!Lock và vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài.
ID ( )
6
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
250
Chiều dài (m)
15
Ren kết nối
2 x EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.9
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com