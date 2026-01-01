Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with a grey connector on one end and a yellow connector on the other, on a white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-063.0

    Ống áp lực cao 15 m (ID 6), dùng cho ngành thực phẩm, với kết nối AVS, kết nối vít tay EASY!Lock và vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài.
    Yêu cầu báo giá