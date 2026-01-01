Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.390-705.0Ống áp lực cao 20 m (DN 8) với đầu nối súng áp lực AVS (xoay) được cấp bằng sáng chế. Lớp ngoài không thay đổi màu để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. NW 8/155°C/250 bar.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối
Chiều dài (m)
20
Áp lực tối đa (bar)
250
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.45
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com