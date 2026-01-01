Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on both ends.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.390-705.0

    Ống áp lực cao 20 m (DN 8) với đầu nối súng áp lực AVS (xoay) được cấp bằng sáng chế. Lớp ngoài không thay đổi màu để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm. NW 8/155°C/250 bar.
    Yêu cầu báo giá