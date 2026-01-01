Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.110-052.0Thích hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm: ống áp lực cao 20 m (ID 8) có vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài, ANTI!Twist và kết nối vít tay EASY!Lock.
ID ( )
8
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
250
Chiều dài (m)
20
Ren kết nối
2 x EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.6
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com