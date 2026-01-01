Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with yellow connector, isolated on white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-052.0

    Thích hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm: ống áp lực cao 20 m (ID 8) có vỏ ngoài màu xám, không tạo dấu bên ngoài, ANTI!Twist và kết nối vít tay EASY!Lock.
    Yêu cầu báo giá