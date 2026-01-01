Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner extension hose, coiled, with a yellow quick-connect handle, on a white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-cuộn ống nối

    Mã đơn hàng: 6.110-075.0

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