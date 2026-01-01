Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with grey and yellow connectors on a white background.

    Ống áp lực cao cho ngành thực phẩm bền bỉ, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Mã đơn hàng: 6.110-054.0

    Ống áp lực cao bền bỉ với thép gia cường kép và lớp phủ bên ngoài màu xanh lam, không đánh dấu và chống mỡ động vật. Dài 20 m với các kết nối vít tay EASY! Lock.
    Yêu cầu báo giá