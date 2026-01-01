Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao dẫn điện, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with black and yellow markings, featuring connectors at both ends.

    Ống áp lực cao dẫn điện, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.391-741.0

    Ống áp lực cao có tuổi thọ cao dẫn điện để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm có nguy cơ nổ. Với chứng nhận nhà máy về độ dẫn điện.
    Yêu cầu báo giá