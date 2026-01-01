Ống áp lực cao uốn cong, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.110-068.0Để kết nối với cuộn ống: ống áp suất cao, với kết nối M 22 × 1.5 và kết nối vít khóa tay cong EASY!Lock. Dài 1,5 m, phù hợp với áp suất làm việc lên đến 400 bar.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Chiều dài (m)
1.5
Áp lực tối đa (bar)
400
ID ( )
8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.714
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com