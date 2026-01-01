Ống áp lực cao uốn cong, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.110-068.0

Để kết nối với cuộn ống: ống áp suất cao, với kết nối M 22 × 1.5 và kết nối vít khóa tay cong EASY!Lock. Dài 1,5 m, phù hợp với áp suất làm việc lên đến 400 bar.