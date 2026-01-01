Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống áp lực cao uốn cong, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure hose with yellow markings and metal connectors at both ends, coiled on a white background.

    Ống áp lực cao uốn cong, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Mã đơn hàng: 6.388-886.0

    Ống có chất lượng lâu dài với 2x M22 x 1.5, với kết nối góc ở một đầu.
    Yêu cầu báo giá