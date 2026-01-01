Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    ống cho iSolar HP 10 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, set against a plain white background.

    ống cho iSolar HP 10

    Mã đơn hàng: 6.392-977.0

    Ống HP chất lượng cao, linh hoạt (có bọc cao su) cho iSolar TL 10. Lớp ngoài có đặc tính trượt đặc biệt tốt khi kéo dài và thu lại cần.
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