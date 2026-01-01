Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    ống cho iSolar HP 14 | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, set against a plain white background.

    ống cho iSolar HP 14

    Mã đơn hàng: 6.392-976.0

    Ống HP chất lượng cao, linh hoạt (có bọc cao su) cho iSolar TL 14. Lớp ngoài có đặc tính trượt đặc biệt tốt khi kéo dài và thu lại cần.
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