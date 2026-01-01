ống cho iSolar HP 14 | Kärcher

Ống áp lực cao chất lượng cao và linh hoạt với lớp phủ cao su thích hợp để sử dụng kết hợp với iSolar TL 14. Lớp ngoài của ống có đặc điểm trượt đặc biệt tốt - lý tưởng để kéo dài và thu lại cần.