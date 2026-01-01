ống cho iSolar HP 7 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.392-978.0Ống HP chất lượng cao, linh hoạt (có bọc cao su) cho iSolar TL 7. Lớp ngoài có đặc tính trượt đặc biệt tốt khi kéo dài và thu lại cần.
Chiều dài tay cầm ống thu phóng (m)
8.5
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.55
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com