Ống làm sạch đường ống, DN 6, 20 m, áp lực tối đa 120 bar | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.390-028.0Ống áp lực cao linh hoạt 20 m (DN 6) để làm sạch đường ống (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).
Áp lực tối đa (bar)
140
Ren kết nối
M22 x 1,5
Chiều dài (m)
20
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.725
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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