Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống làm sạch đường ống, DN 6, 20 m, áp lực tối đa 120 bar | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors, set against a plain white background.

    Ống làm sạch đường ống, DN 6, 20 m, áp lực tối đa 120 bar

    Mã đơn hàng: 6.390-028.0

    Ống áp lực cao linh hoạt 20 m (DN 6) để làm sạch đường ống (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).
    Yêu cầu báo giá