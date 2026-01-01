Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống làm sạch đường ống, DN 6, 20 m, áp lực tối đa 140 bar | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with metal connectors on a white background.

    Ống làm sạch đường ống, DN 6, 20 m, áp lực tối đa 140 bar

    Mã đơn hàng: 6.110-049.0

    Ống áp lực cao linh hoạt 20 m (DN 6) để làm sạch đường ống (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).
    Yêu cầu báo giá