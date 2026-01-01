Ống làm sạch đường ống, DN 6, 30 m, áp lực tối đa 140 bar | Kärcher

Ống áp lực cao linh hoạt 30 m (DN 6) để làm sạch đường ống (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).

Ống cao áp PVC rất linh hoạt Siêu nhẹ và xử lý tối ưu. Chịu áp lực lên đến 120 bar. Kết nối: 1/8" Tương thích với đầu phun làm sạch đường ống.