Ống làm sạch đường ống, ID 6, 10 m, áp lực tối đa 250 bar | Kärcher

Ống áp lực cao rất linh hoạt với lớp bọc bên ngoài bằng cao su và thép bện

Xử lý lý tưởng để làm sạch đường ống - ngay cả những không gian hạn chế cũng có thể quản lý được. Chống mài mòn cao và tuổi thọ lâu dài. Chịu áp lực lên đến 250 bar.