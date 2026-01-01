Ống làm sạch đường ống, ID 6, 10 m, áp lực tối đa 250 bar | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.110-046.0Ống áp lực cao linh hoạt 10 m (DN 6) để làm sạch đường ống lên đến 220 bar (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).
Áp lực tối đa (bar)
250
Ren kết nối
EASY!Lock
Chiều dài (m)
10
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.924
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
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