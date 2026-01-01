Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống làm sạch đường ống, ID 6, 30 m, áp lực tối đa 250 bar | Kärcher

    Coiled Kärcher premium pipe cleaning hose with metal connectors, featuring product specifications printed on the surface.

    Ống làm sạch đường ống, ID 6, 30 m, áp lực tối đa 250 bar

    Mã đơn hàng: 6.110-047.0

    Ống áp lực cao linh hoạt 30 m (DN 6) để làm sạch đường ống lên đến 220 bar (kết nối ren cho đầu vòi R 1/8).
    Yêu cầu báo giá