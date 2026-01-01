Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống làm sạch máng nước | Kärcher

    Kärcher spray lance with a long metal shaft, black grip, and brass connector, set against a white background.

    Ống làm sạch máng nước

    Mã đơn hàng: 2.112-015.0

    Ống phù hợp để làm sạch hệ thống máng xối. Do hình dạng và vòi phun thiết kế đặc biệt, máng xối có thể được làm sạch mà không cần tháo các tấm che.
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