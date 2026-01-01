Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống nối dài cho FRV 30 Me và FRV 50 Me | Kärcher

    Coiled black corrugated hose on a white background.

    Ống nối dài cho FRV 30 Me và FRV 50 Me

    Mã đơn hàng: 4.441-040.0

    Ống nối dài 5m cho FRV 30 Me. Bao gồm bộ chuyển đổi kết nối.
    Yêu cầu báo giá