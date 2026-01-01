Ống phun, 1550 mm, Xoay | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.112-018.0Ống thép không gỉ 1550 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.
Chiều dài (mm)
1550
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
EASY!Lock
Tay cầm
Xoay
Áp lực làm việc tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.35
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com