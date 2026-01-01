Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun, 1550 mm, Xoay | Kärcher

    Grey Kärcher spray lance with ergonomic grips, featuring a long metal nozzle, set against a white background.

    Ống phun, 1550 mm, Xoay

    Mã đơn hàng: 4.112-018.0

    Ống thép không gỉ 1550 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.
    Yêu cầu báo giá