Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun, 2050 mm, Xoay | Kärcher

    Grey Kärcher spray lance with ergonomic handle, featuring a long metal nozzle, isolated on a white background.

    Ống phun, 2050 mm, Xoay

    Mã đơn hàng: 4.112-021.0

    Ống thép không gỉ 2050 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.
    Yêu cầu báo giá