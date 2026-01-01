Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun, 2050 mm, Xoay | Kärcher

    Long black and silver lance with a narrow nozzle tip, designed for use with Kärcher high-pressure cleaners.

    Ống phun, 2050 mm, Xoay

    Mã đơn hàng: 4.760-662.0

    Ống thép không gỉ 2050 mm (khớp nối thủ công) với tay cầm tiện dụng để dễ sử dụng và bảo vệ. Xoay 360° dưới áp lực.
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