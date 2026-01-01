Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun, 250 mm, không xoay | Kärcher

    Silver extension lance with black plastic connectors at both ends, designed for Kärcher high-pressure cleaners.

    Ống phun, 250 mm, không xoay

    Mã đơn hàng: 4.760-667.0

    Ống thép không gỉ 250 mm (khớp nối thủ công). Không xoay.
    Yêu cầu báo giá