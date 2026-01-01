Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun, 250 mm, Xoay | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed grip and metal extension tube.

    Ống phun, 250 mm, Xoay

    Mã đơn hàng: 4.112-027.0

    Vòi phun, 250 mm, có thể xoay, thiết kế công thái học
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