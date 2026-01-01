Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun, 400 mm, Xoay | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with grey plastic grips on both ends, isolated on a white background.

    Ống phun, 400 mm, Xoay

    Mã đơn hàng: 4.112-024.0

    Vòi phun, 400 mm, có thể xoay, thiết kế công thái học
    Yêu cầu báo giá