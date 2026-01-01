Ống phun, 400 mm, Xoay | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.112-024.0Vòi phun, 400 mm, có thể xoay, thiết kế công thái học
Chiều dài (mm)
400
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
EASY!Lock
Tay cầm
Xoay
Áp lực làm việc tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.574
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com