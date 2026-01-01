Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun, 550 mm, không xoay | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black handle and brass nozzle, isolated on a white background.

    Ống phun, 550 mm, không xoay

    Mã đơn hàng: 4.760-665.0

    Ống thép không gỉ 550 mm (khớp nối thủ công). Không xoay.
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