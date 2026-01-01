Ống phun, 550 mm, không xoay | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.760-665.0Ống thép không gỉ 550 mm (khớp nối thủ công). Không xoay.
Chiều dài (mm)
550
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.409
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com