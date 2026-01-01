Ống phun 600 mm | Kärcher

Ống phun có nhiều phiên bản chiều dài khác nhau, bằng thép không gỉ với tay vặn vặn. Tay cầm được tạo hình công thái học để đảm bảo xử lý và cách nhiệt tối ưu. Có thể xoay 360° dưới áp suất.

Tay đẩy công thái học Thời gian sử dụng lâu Khung thép dạng ống bền bỉ