Ống phun 600 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.760-364.0Ống phun bằng thép không gỉ 600mm, có thể xoay 360º dưới áp lực cho máy phun rửa áp lực cao công nghiệp. Tương thích: Tất cả các máy phun rửa áp lực công nghiệp của Kärcher
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.722
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com