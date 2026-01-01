Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Ống phun 600 mm | Kärcher

    Black Kärcher spray lance with a textured grip and metal nozzle, isolated on a white background.

    Ống phun 600 mm

    Mã đơn hàng: 4.760-364.0

    Ống phun bằng thép không gỉ 600mm, có thể xoay 360º dưới áp lực cho máy phun rửa áp lực cao công nghiệp. Tương thích: Tất cả các máy phun rửa áp lực công nghiệp của Kärcher
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